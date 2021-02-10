Зеленский попросил президента Греции об упрощении туризма для украинцев

Президент Владимир Зеленский в телефонном разговоре с президентом Греции Екатериной Сакелларопулу выразил надежду на упрощение туристических поездок для украинцев.

Как сообщает "Европейская правда", об этом сообщили в пресс-службе ОП по итогам разговора.

"Подробнее лидеры остановились на обсуждении туристических возможностей двух стран и увеличении туристических потоков после окончания пандемии", - рассказали в офисе президента.

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Зеленский поднял вопрос упрощения туристических поездок для украинцев.

"Греция - одно из самых любимых туристических направлений для украинцев. Будем рады упрощению международного туризма", - цитирует пресс-служба главу государства.

Как известно, из-за пандемии коронавируса туристические поездки пока невозможны для украинских граждан ни в одну из стран ЕС.

Греция в ЕС выступает за введение "паспортов вакцинации", чтобы они давали вакцинированным людям право на поездки без ограничений.

Греция уже подписала соглашение с Израилем, которое позволит людям, вакцинированным от коронавируса, свободно передвигаться между двумя странами после восстановления путешествий.