Глава МОЗ Латвії підтримав стрижку в лісі у відповідь на протест проти коронаправил

Міністр охорони здоров'я Латвії Даніель Павлютс заявив, що користуватись послугами перукаря в лісі під час дії надзвичайної ситуації не є чимось забороненим, коментуючи ситуацію, яка склалась навколо депутатки Ризької думи.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

На засіданні урядової групи зі стратегічного обмеження COVID-19 він сказав, що "стрижка в лісі - абсолютно окей. Це окей".

Міністр також визнав, що зараз у країні важливо почати перегляд обмежень всіх таких послуг, які "дозволять жителям реалізувати основні потреби, які не можна відкласти ні з психологічної, ні з практичної точки зору".

Раніше Держполіція відкрила адміністративне провадження щодо депутатки Ризької думи Ієви Бранте, яка днями розповсюдила відео в соцмережі Facebooк, як вона користується послугами перукаря на природі.

Як пояснили порталу Delfi в пресцентрі Держполіції, поліція отримала інформацію про те, що під час надзвичайної ситуації було надано перукарську послугу, що зараз заборонено.

Раніше Бранте висловила протест проти обмежень, домовившись з перукарем про стрижку в лісі. Процес був знятий на відео і опублікований в соціальних мережах.

"Сьогодні стриглася в лісі", - підсумувала Бранте, подякувавши перукарю за підтримку її ідеї.

У Facebook, де депутатка опублікувала відеоролик, багато людей підтримали її в коментарях.

"Мене надихнуло внутрішнє переконання і нерозуміння урядових обмежень, які, на мій погляд, хаотичні і об'єктивно необгрунтовані. Наприклад, в медустанові мені можуть зробити масаж, в кабінеті масажиста - ні. Подолог в клініці продовжує працювати, а в салоні фахівця з манікюру та педикюру працювати заборонено", - написала Бранте.