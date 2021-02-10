Глава Минздрава Латвии поддержал стрижку в лесу в ответ на протест против карантинных правил

Министр здравоохранения Латвии Даниэль Павлютс заявил, что пользоваться услугами парикмахера в лесу во время действия чрезвычайной ситуации не является чем-то запретным, комментируя ситуацию, которая сложилась вокруг депутата Рижской думы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

На заседании правительственной группы по стратегическому ограничению COVID-19 он сказал, что "стрижка в лесу - абсолютно окей".

Министр также признал, что сейчас в стране важно начать пересмотр ограничений всех таких услуг, которые "позволят жителям те основные потребности, которые нельзя отложить ни с психологической, ни с практической точки зрения".

Ранее Госполиция открыла административное производство по депутата Рижской думы Иевы Бранте, которая на днях распространила видео в соцсети Facebooк, как она пользуется услугами парикмахера на природе.

Как пояснили порталу Delfi в пресс-центре Госполиции, полиция получила информацию о том, что во время чрезвычайной ситуации были оказаны парикмахерские услуги, что в настоящее время запрещено.

Ранее Бранте выразила протест против ограничений, договорившись с парикмахером о стрижке в лесу. Процесс был снят на видео и опубликован в социальных сетях.

"Сегодня стриглась в лесу", - подытожила Бранте, поблагодарив парикмахера за поддержку ее идеи.

В Facebook, где депутат опубликовала видеоролик, многие поддержали ее в комментариях.

"Меня вдохновило внутреннее убеждение и непонимание правительственных ограничений, которые, на мой взгляд, хаотичны и объективно необоснованны. Например, в медучреждении мне могут сделать массаж, а в кабинете массажиста - нет. Подолог в клинике продолжает работать, а в салоне специалистам по маникюру и педикюру работать запрещено ", - написала Бранте.