Європарламент закликав Україну активізувати боротьбу з корупцією і впливом олігархів

Європейський парламент проголосував за резолюцію, в якій привітав прогрес України у виконанні Угоди про асоціацію з ЄС, але висловив занепокоєння з приводу невдач у боротьбі з корупцією та постійним олігархічним впливом.

Як повідомляє "Європейська правда", текст було схвалено 526 голосами за, 79 проти, 71 утримався.

"У звіті про оцінку стану Угоди про асоціацію ЄС з Україною, прийнятому в четвер, Парламент вітає досягнення України у виконанні зобов'язань за цією Угодою, зокрема у галузі сільського господарства, енергетики, банківського сектора, реформ децентралізації, цифрової економіки, довкілля та виборчих процедур", - йдеться у заяві пресслужби ЄП.

Однак у звіті наголошується на необхідності провести низку реформ, щоб уникнути відкату реформ, і вказується на судову владу як одну з найменш надійних установ в Україні.

Європарламент критикує спроби влади здійснити політичний тиск на незалежні економічні інститути та виконавчі органи, такі як Національний банк України.

"Депутати Європарламенту також глибоко стурбовані тим, що, ймовірно, зацікавлені особи намагаються підірвати досягнення країни у боротьбі з корупцією та загальних демократичних реформах. Деякі українські олігархи, зокрема, намагаються повернути собі політичну владу, що послабило більшість у Верховній раді, орієнтованій на реформи", - йдеться у заяві.

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Європарламент повторив свою непохитну прихильність незалежності, суверенітету та територіальній цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах та підтримку міжнародно скоординованих санкцій проти уряду Росії. Він також рішуче засуджує порушення прав людини та основних свобод, таких як свобода вираження поглядів, релігії чи переконань та об'єднань, з боку сепаратистів та російських окупаційних військ у Криму та на Донбасі.

"Для кращого вирішення таких порушень євродепутати закликають Європейську службу зовнішніх дій та Комісію швидко ввести в дію глобальний режим санкцій ЄС щодо прав людини, при цьому приділяючи особливу увагу ситуації на тимчасово окупованих територіях України в Криму та в частині Донецької та Луганської областей", - зазначається в заяві.

Напередодні голосування Єврокомісія розставила акценти щодо подальших відносин з Україною. Детальніше читайте у повному перекладі промови Валдіса Домбровскіса від "Європейської правди".

Нагадаємо, Україна та Європейський Союз цього року починають процес перегляду Угоди про асоціацію у частині торгівлі товарами.