ЄС закликав Україну не схвалювати проєкт про локалізацію, що порушує Угоду про асоціацію

Євросоюз закликає Україну утриматися від законодавчих ініціатив, які суперечать домовленостям у рамках Угоди про асоціацію.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це заявив посол ЄС в Україні Матті Маасікас на засіданні комісії з питань координації виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС 3 лютого.

"Ми очікуємо від української сторони, що вона утримається від прийняття законодавства, що не відповідає Угоді про асоціацію. Це стосується пропозиції запровадити вимоги щодо локалізації у сфері державних закупівель", - зазначив Матті Маасікас.

У проєкті про локалізацію йдеться про зобов’язання мати місцеву складову в певних видах машин, які закуповуються коштом держави або місцевих органів влади.

Нагадаємо, 21 січня президент України Володимир Зеленський закликав не схвалювати проєкт.

Раніше віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина повідомляла, що через негативну реакцію ЄС на цей законопроєкт на рік були заморожені переговори щодо приєднання до європейського ринку держзакупівель.

Детальніше про проблеми із законопроєктом про локалізацію читайте у статті Тільки для своїх: як нова ініціатива "Слуги народу" загрожує відносинам з ЄС, а також: Операція локалізація: чим небезпечний обраний Україною шлях захисту нацвиробника.