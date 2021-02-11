Нідерланди не видали Польщі наркоторговця через сумніви у незалежності судів

Суд Амстердама відхилив запит Польщі на екстрадицію 33-річного польського підозрюваного в торгівлі наркотиками, посилаючись на занепокоєння щодо верховенства права та "реальний ризик", що обвинувачений не отримає справедливого судового розгляду.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Суд Амстердама заявив, що "існує небезпека того, що судді в Польщі, які мають винести рішення у кримінальній справі щодо обвинуваченого, не зможуть зробити це вільно, частково через ризик дисциплінарного провадження".

Обґрунтовуючи своє рішення, суд також стверджував, що ця конкретна справа вже була політизована в Польщі: провадження проти підозрюваного "не тільки зацікавило політиків та засоби масової інформації в Польщі, але також становить особливий інтерес для польської влади, що належить до виконавчої влади".

"Про це свідчить, серед іншого, записка генерального прокурора всім польським прокурорам, де обговорюється ця конкретна справа. Існує небезпека того, що системні недоліки (польської судової системи) насправді вплинуть на провадження щодо обвинуваченого", - йдеться у заяві.

Рішення про призупинення європейського ордера на арешт, згідно з яким польська влада вимагала екстрадиції підозрюваного з Нідерландів, знаменує подальшу ескалацію політичної та правової суперечки, в якій Нідерланди, інші країни ЄС та Європейська комісія звинувачують Варшаву у відступі від норм верховенства права.

Минулого року Амстердамський суд уже заявив, що польські суди більше не є незалежними, головним чином через дисциплінарну систему, яка, на думку критиків, дозволяє санкції проти суддів на основі змісту їх рішень. Потім нідерландський суд подав запит до Суду ЄС про те, чи слід, як правило, призупиняти екстрадицію до Польщі.

Суд ЄС відхилив це клопотання у грудні, хоча заявив, що у видачі все ще може бути відмовлено в індивідуальному порядку, якщо є вагомі підстави вважати, що обвинувачений не отримає справедливого судового розгляду.