Нидерланды не выдали Польше наркоторговца из-за сомнений в независимости судов

Суд Амстердама отклонил запрос Польши на экстрадицию 33-летнего польского подозреваемого в торговле наркотиками, ссылаясь на беспокойство относительно верховенства права и "реальный риск", что обвиняемый не получит справедливого судебного разбирательства.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Суд Амстердама заявил, что "существует опасность того, что судьи в Польше, которые должны вынести решение по уголовному делу в отношении обвиняемого, не смогут сделать это свободно, частично из-за риска дисциплинарного производства".

Обосновывая свое решение, суд также утверждал, что это конкретное дело уже было политизировано в Польше: дело против подозреваемого "не только заинтересовало политиков и средства массовой информации в Польше, но также представляет особый интерес для польской исполнительной власти".

"Об этом свидетельствует, среди прочего, записка генерального прокурора всем польским прокурорам, где обсуждается эта конкретное дело. Существует опасность того, что системные недостатки (польской судебной системы) на самом деле повлияют на рассмотрение дела обвиняемого", - говорится в заявлении.

Решение о приостановлении европейского ордера на арест, согласно которому польские власти требовали экстрадиции подозреваемого из Нидерландов, знаменует дальнейшую эскалацию политического и правового спора, в котором Нидерланды, другие страны ЕС и Европейская комиссия обвиняют Варшаву в отступлении от норм верховенства права.

В прошлом году Амстердамский суд уже заявил, что польские суды больше не являются независимыми, главным образом из-за дисциплинарной системы, которая, по мнению критиков, позволяет санкции против судей на основе содержания их решений. Затем нидерландский суд подал запрос в Суд ЕС о том, следует ли, как правило, приостанавливать экстрадиции в Польшу.

Суд ЕС отклонил это ходатайство в декабре, хотя заявил, что в выдаче все еще может быть отказано в индивидуальном порядке, если есть веские основания полагать, что обвиняемый не получит справедливого судебного разбирательства.