ЕС поддержит вакцинацию от COVID-19 в Украине проектом на 40 млн евро для Восточного партнерства

Евросоюз поддержит вакцинацию от COVID-19 в Украине проектом с финансированием в размере 40 млн евро, который будет реализовываться в шести странах Восточного партнерства.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на сообщение представительства ЕС в Украине.

Проектно сумма 40 млн евро финансируется Европейским Союзом и будет реализоваться ВОЗ в течение трех лет в Украине, Грузии, Молдове, Беларуси, Армении и Азербайджане.

Цель проекта - обеспечить комплексную поддержку внедрения вакцины против COVID-19 и проведения вакцинации, а также укрепления рутинной системы иммунизации.

"ВОЗ была и остается ключевым партнером ЕС, и сейчас, когда открывается доступ к иммунизации от COVID-19, мы рады продолжать работать бок о бок для обеспечения готовности Украины принять вакцины и начать прививки", - отметил посол ЕС в Украине Матти Маасикас.

Сначала средства будут использованы на поддержку первого этапа подготовки и развертывания с акцентом на ближайшие потребности в таких стратегических программных направлениях: планирование, оборудование и материалы, подготовка медработников и проведение информационных кампаний.

С начала 2020 году ЕС мобилизовал более 190 млн евро, чтобы помочь Украине бороться с вызовами COVID-19.

Для передачи в Украину медицинского оборудования и материалов из Чешской Республики, Эстонии, Польши и Словакии был активирован Механизм гражданской защиты Европейского Союза.

ЕС также предоставляет Украине экстренную макрофинансовую помощь на сумму 1,2 млрд евро, чтобы помочь ограничить экономические последствия пандемии.