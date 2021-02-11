Винищувачі НАТО перехопили військові літаки РФ над Чорним морем і біля Норвегії

Винищувачі НАТО за останні два дні двічі злітали для супроводу російських військових літаків біля берегів Норвегії і над Чорним морем.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в заяві на сайті Об'єднаного командування повітряних сил НАТО.

9 лютого два норвезьких винищувачі були підняті з авіабази Бодо для перехоплення двох російських дальніх бомбардувальників Ту-160.

10 лютого винищувачі НАТО з Румунії, Болгарії та Туреччини були приведені в бойову готовність через декілька російських військових літаків, що пролітали поблизу території НАТО над Чорним морем.

"Російські літаки не передавали код транспондера, який вказує їх місце розташування і висоту, а також вони не подавали план польоту і не зв'язувалися з авіадиспетчерами. Це може створювати небезпеку для цивільного повітряного руху", - наголошується в заяві.

У російську групу літаків входили дальні бомбардувальники Ту-22 і винищувачі супроводу.

Перехоплювачі НАТО повернулися на свою базу після того, як російські військові літаки залишили район.