Истребители НАТО перехватили военные самолеты РФ над Черным морем и возле Норвегии

Истребители НАТО за последние два дня дважды поднимались для сопровождения российских военных самолетов у берегов Норвегии и над Черным морем.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении на сайте Объединенного командования воздушных сил НАТО.

9 февраля два норвежских истребителя были подняты с авиабазы ​​Бодо для перехвата двух российских дальних бомбардировщиков Ту-160.

10 февраля истребители НАТО из Румынии, Болгарии и Турции были приведены в боевую готовность из-за нескольких российских военных самолетов, пролетавших вблизи территории НАТО над Черным морем.

"Российские самолеты не передавали код транспондера, который указывает их местоположение и высоту, а также они не подавали план полета и не связывались с авиадиспетчерами. Это может создавать опасность для гражданского воздушного движения", - отмечается в заявлении.

В российскую группу самолетов входили дальние бомбардировщики Ту-22 и истребители сопровождения.

Перехватчики НАТО вернулись на свою базу после того, как российские военные самолеты покинули район.