В Афінах сотні працівників театрально-концертної сфери протестували проти локдауну

У столиці Греції декілька сотень працівників театрально-концертної сфери вийшли на протест, вимагаючи більшої підтримки на тлі локдауну та послаблення обмежень.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Kathimerini.

Як і в усіх країнах, у Греції музиканти, актори, звукотехніки тощо опинилися у скрутному становищі через те, що концертна діяльність через пандемію "заморожена" вже майже рік.

Акція об'єднала низку професійних асоціацій. Вони зібралися біля центрального корпусу університету Афін і звідти рушили до парламенту.

Учасники протесту вимагають відновити фінансову підтримку для галузі у зв'язку з новим локдауном. Крім того, вони просять поширити на працівників театрально-концертної сфери привілеї, які вже мають деякі інші галузі - про заборону відключення їм комунальних послуг за заборгованість, заборону виселення за несплату оренди та субсидії на сплату оренди.

Також просять принаймні частково відкрити школи мистецтва та консерваторії з певними заходами безпеки.

Серед гасел була і вимога змін до проєкту закону про аудіовізуальні медіа, в окремих положеннях якого вбачають ризики цензури.

Нагадаємо, 10 лютого в Аттиці, столичному та найбільш густонаселеному регіоні Греції, до кінця лютого запровадили жорсткий локдаун.