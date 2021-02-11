В Афинах сотни работников театрально-концертной сферы протестовали против локдауна

В столице Греции несколько сотен работников театрально-концертной сферы вышли на протест, требуя большей поддержки на фоне локдауна и ослабления ограничений.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Kathimerini.

Как и во всех странах, в Греции музыканты, актеры, звукотехники и т.д. оказались в затруднительном положении из-за того, что концертная деятельность из-за пандемии "заморожена" уже почти год.

Акция объединила ряд профессиональных ассоциаций. Они собрались возле центрального корпуса университета Афин и оттуда двинулись к парламенту.

Протестующие требуют восстановить финансовую поддержку отрасли в связи с новым локдауном. Кроме того, они просят распространить на работников театрально-концертной сферы привилегии, которые уже имеют некоторые другие отрасли - о запрете отключения им коммунальных услуг за задолженность, запрет выселения за неуплату аренды и субсидии на оплату аренды.

Также просят по крайней мере частично открыть школы искусства и консерватории с определенными мерами безопасности.

Среди лозунгов было и требование изменений в проект закона об аудиовизуальных медиа, в отдельных положениях которого видят риски цензуры.

Напомним, 10 февраля в Аттике, столичном и наиболее густонаселенном регионе Греции, до конца февраля ввели строгий локдаун.