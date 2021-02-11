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У Данії затримали 7 підозрюваних у підготовці терактів

Четвер, 11 лютого 2021, 18:16

Cлужба безпеки та розвідки Данії (РЕТ) оголосила про затримання сімох осіб, підозрюваних у підготовці терактів.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє данське DR з посиланням на пресслужбу відомства.

Затриманих підозрюють у підготовці "одного або більше" терактів або залученості до підготовки терактів, зокрема, придбанні компонентів вибухівки та зброї. 

Затримання були здійснені ще 6-8 лютого у рамках великої операції із залученням правоохоронців кількох регіонів. Ще одного ймовірного спільника затримали у Німеччині.

Громадянство, етнічне походження та релігійну належність затриманих не уточнюють.

Нагадаємо, днями за підозрою у підготовці теракту у Норвегії затримали 16-річного підлітка родом з Сирії. 

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