У Данії затримали 7 підозрюваних у підготовці терактів
Четвер, 11 лютого 2021, 18:16
Cлужба безпеки та розвідки Данії (РЕТ) оголосила про затримання сімох осіб, підозрюваних у підготовці терактів.
Як пише "Європейська правда", про це повідомляє данське DR з посиланням на пресслужбу відомства.
Затриманих підозрюють у підготовці "одного або більше" терактів або залученості до підготовки терактів, зокрема, придбанні компонентів вибухівки та зброї.
Затримання були здійснені ще 6-8 лютого у рамках великої операції із залученням правоохоронців кількох регіонів. Ще одного ймовірного спільника затримали у Німеччині.
Громадянство, етнічне походження та релігійну належність затриманих не уточнюють.
Нагадаємо, днями за підозрою у підготовці теракту у Норвегії затримали 16-річного підлітка родом з Сирії.
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