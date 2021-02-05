У Норвегії затримали підлітка з Сирії за підозрою в підготовці теракту

Норвезька поліційна служба безпеки PST повідомила про затримання 16-річного хлопця, підозрюваного у підготовці теракту.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Associated Press.

Згідно з повідомленням, хлопця затримали у четвер 4 лютого в Осло.

Керівник відомства зазначив, що затриманий - громадянин Сирії, але не уточнив, у якій країні планувався теракт і коли.

Вже 5 лютого підозрюваний постане перед судом в Осло для рішення про запобіжний захід. Слухання відбудуться за закритими дверима.

Видання VG з посиланням на свої джерела повідомило, що хлопець симпатизував "Ісламській державі". До Норвегії він приїхав за програмою об’єднання родин.

На відміну від Франції, у Норвегії найвідоміші теракти були пов’язані з праворадикалами, у тому числі теракт Андерса Брейвіка у 2011 році, від рук якого загинули 77 людей. Вісім років потому ще один норвежець здійснив напад на мечеть в Осло.

Обидва відбувають тюремні терміни - 21 рік позбавлення волі.