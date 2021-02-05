Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Під час зустрічі Лаврова і Борреля РФ вирішила вислати трьох європейських дипломатів

Наступник Меркель: Німеччина 50 років купувала газ в СРСР, тепер у Росії - і це правильно

Боррель сподівається на затвердження у ЄС російської вакцини від коронавірусу

Угорщина наступного тижня планує почати щеплення російською вакциною






У Норвегії затримали підлітка з Сирії за підозрою в підготовці теракту

П'ятниця, 5 лютого 2021, 14:41

Норвезька поліційна служба безпеки PST повідомила про затримання 16-річного хлопця, підозрюваного у підготовці теракту.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Associated Press.

Згідно з повідомленням, хлопця затримали у четвер 4 лютого в Осло. 

Читайте також
Терорист Брейвік, який вбив 77 людей в Осло, проситиме про помилування

Керівник відомства зазначив, що затриманий - громадянин Сирії, але не уточнив, у якій країні планувався теракт і коли.

Вже 5 лютого підозрюваний постане перед судом в Осло для рішення про запобіжний захід. Слухання відбудуться за закритими дверима.

Видання VG з посиланням на свої джерела повідомило, що хлопець симпатизував "Ісламській державі". До Норвегії він приїхав за програмою об’єднання родин. 

На відміну від Франції, у Норвегії найвідоміші теракти були пов’язані з праворадикалами, у тому числі теракт Андерса Брейвіка у 2011 році, від рук якого загинули 77 людей. Вісім років потому ще один норвежець здійснив напад на мечеть в Осло

Обидва відбувають тюремні терміни - 21 рік позбавлення волі. 

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Норвегія тероризм
powered by lun.ua