В Дании задержали 7 подозреваемых в подготовке к терактам

Служба безопасности и разведки Дании (RET) объявила о задержании семи человек, подозреваемых в подготовке терактов.

Как сообщает "Европейская правда", об этом сообщает датский DR со ссылкой на пресс-службу агентства.

Задержанные подозреваются в подготовке "одного или нескольких" терактов или причастности к подготовке терактов, в частности, в приобретении компонентов взрывчатых веществ и оружия.

Задержания прошли еще 6-8 февраля в рамках масштабной операции с участием сотрудников правоохранительных органов из нескольких регионов. Еще одного вероятного соучастника задержали в Германии.

Гражданство, национальность и религиозную принадлежность задержанных не уточняют.

Напомним, на днях по подозрению в подготовке теракта в Норвегии был задержан 16-летний подросток из Сирии.