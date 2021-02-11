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Боррель запевнив Шмигаля, що підтримував Україну на переговорах у Москві

Четвер, 11 лютого 2021, 19:30

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель запевнив українського прем’єра, що на переговорах у Москві заявив Лаврову про підтримку України Євросоюзом.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Боррель сказав на пресконференції в Брюсселі за підсумками засідання Ради асоціації Україна-ЄС.

"Я запевнив прем’єр-міністра (Шмигаля) у непохитній підтримці Євросоюзом незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України у межах її міжнародно визнаних кордонів. Це повідомлення я також передав під час моєї зустрічі минулого тижня міністру закордонних справ Росії Лаврову - включно з потребою повного виконання мінських домовленостей", - заявив Боррель.

"Ви добре знаєте, що ЄС не визнає незаконну анексію Криму та Севастополя. Ми продовжуємо повністю підтримувати дипломатичні зусилля на відновлення територіальної цілісності, суверенітету та незалежності України", - додав він.

Як повідомлялося, за результатами своєї поїздки до Москви очільник європейської дипломатії Жозеп Боррель визнав, що вона була невдалою і що Росія та Європа все більше віддаляються одна від одної.

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