Боррель запевнив Шмигаля, що підтримував Україну на переговорах у Москві

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель запевнив українського прем’єра, що на переговорах у Москві заявив Лаврову про підтримку України Євросоюзом.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Боррель сказав на пресконференції в Брюсселі за підсумками засідання Ради асоціації Україна-ЄС.

"Я запевнив прем’єр-міністра (Шмигаля) у непохитній підтримці Євросоюзом незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України у межах її міжнародно визнаних кордонів. Це повідомлення я також передав під час моєї зустрічі минулого тижня міністру закордонних справ Росії Лаврову - включно з потребою повного виконання мінських домовленостей", - заявив Боррель.

"Ви добре знаєте, що ЄС не визнає незаконну анексію Криму та Севастополя. Ми продовжуємо повністю підтримувати дипломатичні зусилля на відновлення територіальної цілісності, суверенітету та незалежності України", - додав він.

Як повідомлялося, за результатами своєї поїздки до Москви очільник європейської дипломатії Жозеп Боррель визнав, що вона була невдалою і що Росія та Європа все більше віддаляються одна від одної.

Читайте також: Приниження замість примирення: як візит Борреля до Росії став історією ганьби ЄС