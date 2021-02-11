Боррель заверил Шмыгаля, что поддерживал Украину на переговорах в Москве

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заверил украинского премьера, что на переговорах в Москве заявил Лаврову о поддержке Украины Евросоюзом.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал на пресс-конференции в Брюсселе по итогам заседания Совета ассоциации Украина-ЕС.

"Я заверил премьер-министра в непоколебимой поддержке Евросоюзом независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ. Это сообщение я также передал во время моей встречи на прошлой неделе министру иностранных дел России Лаврову - включая необходимости полного выполнения минских договоренностей ", - заявил Боррель.

"Вы знаете, что ЕС не признает незаконную аннексию Крыма и Севастополя. Мы продолжаем полностью поддерживать дипломатические усилия для восстановление территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины", - добавил он.

Как сообщалось, по результатам своей поездки в Москву глава европейской дипломатии Жозеп Боррель признал, что она была неудачной, и Россия и Европа все больше отдаляются друг от друга.