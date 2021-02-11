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Шмигаль попросив у Брюсселі про нові санкції проти Росії

Четвер, 11 лютого 2021, 19:33

Прем'єр-міністр України Дмитро Шмигаль розраховує на запровадження нових санкцій проти Росії з боку Європейського союзу.

Про це він сказав у Брюсселі після завершення Ради асоціації ЄС-Україна, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

"Ми продовжуємо боротьбу за нашу незалежність і територіальну цілісність проти триваючої агресії Росії і я вдячний ЄС та державам-членам за невизнання спроби анексії Криму та тверду позицію щодо збереження санкцій", - сказав Шмигаль.

"Розраховуємо, що запровадження ЄС нового глобального санкційного режиму за порушення прав людини дозволить розширити санкційні списки Європейського союзу", - додав глава уряду.

Раніше повідомлялося, що ЄС працює над пропозиціями щодо санкцій проти Росії у зв'язку з рішенням російського суду щодо опозиціонера Алексєя Навального.

Росія одночасно оголосила про висилку трьох дипломатів з Польщі, Німеччини та Швеції нібито за їх участь протестах проти ув'язнення Навального. Країни ЄС відповіли взаємністю.

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