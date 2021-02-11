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Шмыгаль попросил в Брюсселе о новых санкциях против России

Четверг, 11 февраля 2021, 19:33

Премьер-министр Украины Дмитрий Шмыгаль рассчитывает на введение новых санкций против России со стороны Европейского союза.

Об этом он сказал в Брюсселе после завершения Совета ассоциации ЕС-Украина, сообщает корреспондент "Европейской правды".

"Мы продолжаем борьбу за нашу независимость и территориальную целостность против продолжающейся агрессии России, и я благодарен ЕС и государствам-членам за непризнание попытки аннексии Крыма и твердую позицию по сохранению санкций", - сказал Шмыгаль.

"Рассчитываем, что введение ЕС нового глобального санкционного режима за нарушение прав человека позволит расширить санкционные списки Европейского союза", - добавил глава правительства.

Ранее сообщалось, что ЕС работает над предложениями по санкциям против России в связи с решением российского суда по оппозиционеру Алексею Навальному.

Россия одновременно объявили о высылке трех дипломатов из Польши, Германии и Швеции якобы за их участие протестах против заключения Навального. Страны ЕС ответили взаимностью.

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