Угорський єврокомісар не побачив дій Будапешта, які шкодять Україні

Єврокомісар з питань сусідства та розширення Олівер Варгеї не бачить підстав говорити про зловмисні наміри угорської влади щодо України.

Про це він завив на спільній пресконференції після засідання Ради асоціації, відповідаючи на запитання "Європейської правди".

Олівер Варгеї висловив впевненість у тому, що Угорщина підтримувала і підтримує Україну

"Але наскільки я пам’ятаю, країни-члени ЄС підтримували Україну, і Угорщини це також стосується. Я не бачу зловмисних намірів з боку жодної держави-члена"

Він, втім, не став коментувати закиди про втручання Будапешта у внутрішню політику через покарання "нелояльних" представників своєї меншин, які звучать у ЗМІ. "Це запитання краще ставити угорській владі", - пояснив комісар.

Як повідомляла раніше "Європейська правда", з’явилися дані, які досі не були спростовані, про фінансові важелі впливу Угорщини на політичні уподобання угорців Закарпаття. Детальніше про це дивіться у відеоблозі "Новий конфлікт України та Угорщини"