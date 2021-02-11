Венгерский еврокомиссар не увидел действий Будапешта, которые вредят Украине

Еврокомиссар по вопросам соседства и расширения Оливер Варгеи не видит оснований говорить о злонамеренные действиях венгерских властей в отношении Украины.

Об этом он заявил на совместной пресс-конференции после заседания Совета ассоциации, отвечая на вопрос "Европейской правды".

Оливер Варгеи выразил уверенность в том, что Венгрия поддерживала и поддерживает Украину

"Насколько я помню, страны-члены ЕС поддерживали Украину, и Венгрии это также касается. Я не вижу вредоносных намерений со стороны ни одного государства-члена Евросоюза"

Он, впрочем, не стал комментировать обвинения о вмешательстве Будапешта во внутреннюю политику через наказание "нелояльных" представителей своей меньшинств, звучащие в СМИ. "Этот вопрос лучше задавать венгерской власти", - пояснил комиссар.

Как сообщала ранее "Европейская правда", появились данные, которые до сих пор не были опровергнуты, о финансовых рычагах влияния Будапешта на политические предпочтения венгров Закарпатья. Подробнее об этом смотрите в видеоблоге "Новый конфликт Украины и Венгрии"