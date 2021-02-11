Німеччина прийме 50 опонентів режиму Лукашенка - ЗМІ

Німеччина планує прийняти у себе до 50 жертв режиму Александра Лукашенка та членів їхніх родин.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише німецьке видання Süddeutsche Zeitung.

За даними видання, про це йдеться у відповіді федерального міністерства внутрішніх справ на запит депутата від "зелених" Мануеля Сарраціна. Домовленості про прийом переслідуваних білоруським режимом осіб було досягнуто з МЗС Німеччини.

Відзначається, що 50 осіб та їхні родини - не формальна верхня межа, і кожен випадок буде перевірятися індивідуально.

На думку Сарраціна, добре, що Німеччина може стати притулком для людей з Білорусі, яких переслідують з політичних мотивів, та їх сімей.

"Однак обмеження в 50 осіб може не відповідати масштабам репресій. Якщо виявиться, що більше людей потребують захисту, я очікую, що федеральний уряд негайно змінить це число", - підкреслив він.

Прийом політичних біженців є частиною "Плану дій для білоруського громадянського суспільства" федерального уряду Німеччини. Завдяки йому переслідувані члени опозиції і люди, які опинилися в умовах надзвичайної гуманітарної ситуації, можуть отримати візу за полегшеною процедурою, заявила канцлерка Німеччини Ангела Меркель в своєму відеоподкасті на вихідних.