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Румунія зняла обмеження на рух транспорту і пішоходів в КПП Ісакча на кордоні з Україною

П'ятниця, 12 лютого 2021, 08:24

Уряд Румунії з 12 лютого зняв карантинні обмеження щодо переміщення транспорту і пішоходів на пункті пропуску в Ісакчі, однак пов’язані з COVID-19 вимоги лишаються в силі.

Як передає "Європейська правда, про це йдеться на сторінці у Facebook ТОВ "Поромний комплекс Орлівка".

Зокрема, обмеження зняті щодо переміщення легкового, пасажирського транспорту та пішоходів.

І з вимог, які діють стосовно тих, хто прямує до Румунії чи подорожує транзитом, лишаються в силі наступні:  негативний результат тесту ПЛР, зроблений не пізніше 48 годин; підтвердження необхідності в'їзду або транзиту, бажано зроблений переклад на румунську мову;

Від тих, хто прямує до України чи транзитом вимагається  негативний результат тесту ПЛР зроблений не пізніше 48 годин для подорожуючих в Україну; страхування;  підтвердження необхідності в'їзду з метою транзиту без ПЛР тесту із обов'язковим виїздом з держави протягом 2-х діб.

Пункт пропуску Орлівка (Україна) - Ісакча (Румунія)  почав працювати у серпні минулого року.

Поромна переправа Орлівка - Ісакча, яка з'єднає по річці Дунай Україну і Румунію, проходила тестові випробування ще у вересні 2019 року.

Поромна переправа забезпечує прямий вихід з півдня Одеської області до Євросоюзу. Завдяки реалізації проєкту, шлях скорочується до 200 км, а час оформлення вантажів - на 10-12 годин.

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Румунія
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