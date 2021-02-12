У Латвії скасували комендантську годину

Уряд Латвії 11 лютого прийняв рішення скасувати комендантську годину.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал Delfi.

Прем'єр-міністр Крішьяніс Каріньш повідомив, що замість комендантської години поліція буде посилено контролювати дотримання обмежень на збори, а також перетин кордонів і дотримання карантину.

Досі комендантська година починалася в п'ятницю і суботу з 22:00 і тривала до 5 ранку.

За скасування комендантської години виступило міністерство внутрішніх справ - на думку відомства, тоді поліція зможе ефективніше стежити за дотриманням інших важливих епідеміологічних обмежень, знизивши захворюваність таким чином. Наприклад, контролюючи зборів в транспорті, домогосподарствах і інших публічно недоступних місцях.

Крім того, МВС зможе заощадити, так як більше не буде потреби оплачувати нічні години роботи.

Скасувавши комендантську годину, поліція пообіцяла ночами вихідних днів забезпечити приблизно 30% від патрулів, задіяних у контролі комендантської години.

Комендантська година в Латвії вперше була введена напередодні Нового року.