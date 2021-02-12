В Латвии отменили комендантский час

Правительство Латвии 11 февраля принял решение отменить комендантский час.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал Delfi.

Премьер-министр Кришьянис Кариньш сообщил, что вместо комендантского часа полиция будет усиленно контролировать соблюдение ограничений на сборы, а также пересечение границ и соблюдения карантина.

До сих пор комендантский час начинался в пятницу и субботу с 22:00 и продолжался до 5 утра.

За отмену комендантского часа выступило министерство внутренних дел - по мнению ведомства, тогда полиция сможет эффективнее следить за соблюдением других важных эпидемиологических ограничений, снизив заболеваемость следующим образом. Например, контролируя собрания в транспорте, домохозяйствах и других публично недоступных местах.

Кроме того, МВД сможет сэкономить, так как больше не будет необходимости оплачивать ночные часы работы.

Отменив комендантский час, полиция пообещала ночам выходных дней обеспечить примерно 30% от патрулей, задействованных в контроле комендантского часа.

Комендантский час в Латвии впервые был введен накануне Нового года.