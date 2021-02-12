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В Італії затримали злодіїв, які грабували знаменитостей завдяки фото в Instagram

П'ятниця, 12 лютого 2021, 11:44

Поліція Мілану затримала групу грабіжників, відому під назвою "злодії-акробати", яка стежила за сторінками багатих і відомих людей в Instagram, щоб проникати в їхні будинки.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на BBC.

У прокуратурі розповіли, що група вивчала фотографії знаменитостей, щоб знайти точки входу і виходу з будівель, а також дізнатись, де вони живуть і коли їх не буде вдома.

Окрім використання даних геолокації з постів в Instagram, поліція вважає, що група вивчила фотографії, щоб визначити, які вікна були у власників, щоб спланувати, як їх зламати.

Серед жертв групи - телеведуча Ділетта Леотта та футболіст міланського "Інтера" Ашраф Хакімі.

Одного підозрюваного було заарештовано в січні, ще трьох - у середу. Серед них 17-річний хлопець, який з’явиться в суді для неповнолітніх.

Перше пограбування відбулося 6 червня минулого року, коли група викрала у Леотти речі на суму близько 150 000 євро (включаючи ювелірні вироби, дизайнерські сумочки та годинники Rolex).

Грабіжників охрестили злодіями-акробатами через їхню майстерність залазити в будинки по зовнішніх стінах.

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Італія кримінал
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