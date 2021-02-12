В Италии задержали воров, грабивших знаменитостей благодаря фото в Instagram

Полиция Милана задержала группу грабителей, известную под названием "воры-акробаты", которая следила за страницами богатых и известных людей в Instagram, чтобы проникать в их дома.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

В прокуратуре рассказали, что группа изучала фотографии знаменитостей, чтобы найти точки входа и выхода из зданий, а также узнать, где они живут и когда их не будет дома.

Кроме использования данных геолокации из постов в Instagram, полиция считает, что группа изучила фотографии, чтобы определить, какие окна были у владельцев, чтобы спланировать, как их сломать.

Среди жертв группы - телеведущая Дилетта Леотта и футболист миланского "Интера" Ашраф Хакими.

Один подозреваемый был арестован в январе, еще трое - в среду. Среди них 17-летний парень, который предстанет перед судом для несовершеннолетних.

Первое ограбление произошло 6 июня прошлого года, когда группа похитила у Леотты вещи на сумму около 150 тыс. евро (включая ювелирные изделия, дизайнерские сумки и часы Rolex).

Грабителей окрестили ворами-акробатами за их мастерство залезать в дома по наружным стенам.