У Данії затримали ще шість підозрюваних у підготовці теракту

Cлужба безпеки та розвідки Данії (РЕТ) повідомила про затримання в цілому 13 осіб за підозрою у підготовці терактів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на видання DR.

РЕТ розповіла трохи більше про можливий терористичний напад, якому правоохоронці Данії та Німеччини змогли запобігти.

Поліція ще не знає, чи була мішенню Данія чи Німеччина, сказав Флеммінг Драєр, керівник відділу РЕТ.

" Я сподіваюся, що нам вдалося зірвати їхні плани, і подальше розслідування покаже, чим вони займалися", - каже він.

За його словами, "безпосередньої небезпеки" нападу не було. Наприклад, хімічні речовини, знайдені під час обшуків, не були змішані, однак знахідки, які також враховують зброю, є тривожними.

Загалом 13 особам обрано запобіжний захід. Сім з них звинувачують у замаху на порушення найгострішого положення законодавства про тероризм.

Поліція поки не може сказати, у чому звинувачують решту шестеро, але вони пов’язані із сімома іншими особами.

У Німеччині також арештували підозрюваного, пов’язаного з затриманими у Данії. У нього виявили прапор ІДІЛ.