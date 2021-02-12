В Дании задержали еще шесть подозреваемых в подготовке теракта

Служба безопасности и разведки Дании (РЕТ) сообщила о задержании в общей сложности 13 человек по подозрению в подготовке терактов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на издание DR.

РЕТ рассказала немного больше о возможном террористическом нападении, которому правоохранители Дании и Германии смогли предотвратить.

Полиция еще не знает, была мишенью Дания или Германия, сказал Флемминг Драер, руководитель отдела РЕТ.

"Я надеюсь, что нам удалось сорвать их планы, и дальнейшее расследование покажет, чем они занимались", - говорит он.

По его словам, "непосредственной опасности" нападения не было. Например, химические вещества, найденные во время обысков не были смешанные, однако находки, которые также учитывают оружие, является тревожными.

В общей сложности 13 лицам избрана мера пресечения. Семь из них обвиняют в покушении на нарушение острого положения законодательства о терроризме.

Полиция пока не может сказать, в чем обвиняют остальные шестеро, но они связаны с семью другими лицами.

В Германии также арестовали подозреваемого, связанного с задержанными в Дании. У него обнаружили флаг и деловые.