У Німеччині вважають дивною заяву Лаврова про готовність до розриву відносин з ЄС
Міністерство закордонних справ Німеччини охарактеризувало як "такі, що викликають подив" коментарі глави МЗС РФ Росії Сергєя Лаврова про те, що Москва готова розірвати відносини з Євросоюзом.
Про це заявив офіційний представник уряду Штеффен Зайберт, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.
"Ці заяви дійсно збивають з пантелику і незрозумілі. Я можу тільки підкреслити це", - сказав Зайберт на пресконференції в Берліні.
Він також нагадав про висловлювання міністра закордонних справ Німеччини Гайко Мааса, який не виключив нових санкцій, але водночас підкреслив важливість діалогу з Росією.
Раніше в п'ятницю Лавров в ефірі програми "Соловьев LIVE", відповідаючи на запитання про те, чи йде Росія до розриву з ЄС, сказав: "Ми виходимо з того, що ми готові".
Прессекретар президента РФ Дмитрій Пєсков пізніше заявив, що слова Лаврова ЗМІ цитували поза контекстом, і що сенс полягає в тому, що Москва хотіла б розвивати відносини з Брюсселем, але треба бути готовим до найгіршого.
У МЗС РФ підтвердили налаштованість на розрив відносин з Євросоюзом у тому випадку, якщо на цей крок піде Брюссель.