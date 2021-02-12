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У Німеччині вважають дивною заяву Лаврова про готовність до розриву відносин з ЄС

П'ятниця, 12 лютого 2021, 14:37

Міністерство закордонних справ Німеччини охарактеризувало як "такі, що викликають подив" коментарі глави МЗС РФ Росії Сергєя Лаврова про те, що Москва готова розірвати відносини з Євросоюзом.

Про це заявив офіційний представник уряду Штеффен Зайберт, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

"Ці заяви дійсно збивають з пантелику і незрозумілі. Я можу тільки підкреслити це", - сказав Зайберт на пресконференції в Берліні.

Він також нагадав про висловлювання міністра закордонних справ Німеччини Гайко Мааса, який не виключив нових санкцій, але водночас підкреслив важливість діалогу з Росією.

Раніше в п'ятницю Лавров в ефірі програми "Соловьев LIVE", відповідаючи на запитання про те, чи йде Росія до розриву з ЄС, сказав: "Ми виходимо з того, що ми готові".

Прессекретар президента РФ Дмитрій Пєсков пізніше заявив, що слова Лаврова ЗМІ цитували поза контекстом, і що сенс полягає в тому, що Москва хотіла б розвивати відносини з Брюсселем, але треба бути готовим до найгіршого. 

У МЗС РФ підтвердили налаштованість на розрив відносин з Євросоюзом у тому випадку, якщо на цей крок піде Брюссель. 

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