В Германии считают странным заявление Лаврова о готовности к разрыву отношений с ЕС
Министерство иностранных дел Германии охарактеризовало как "вызывающие удивление" комментарии главы МИД РФ России Сергея Лаврова о том, что Москва готова разорвать отношения с Европейским Союзом.
Об этом заявил официальный представитель правительства Штеффен Зайберт, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.
"Эти заявления действительно сбивают с толку и непонятны. Я могу только подчеркнуть это", - сказал Зайберт на пресс-конференции в Берлине.
Он также напомнил о высказываниях министра иностранных дел Германии Хайко Мааса, который не исключил новых санкций, но одновременно подчеркнул важность диалога с Россией.
Ранее в пятницу Лавров в эфире программы "Соловьев LIVE", отвечая на вопрос о том, идет ли Россия к разрыву с ЕС, сказал: "Мы исходим из того, что мы готовы".
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков позже заявил, что слова Лаврова СМИ цитировали вне контекста, и смысл заключается в том, что Москва хотела бы развивать отношения с Брюсселем, но надо быть готовым к худшему.
В МИД РФ подтвердили настрой на разрыв отношений с Евросоюзом в том случае, если на этот шаг пойдет Брюссель.