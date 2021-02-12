В Германии считают странным заявление Лаврова о готовности к разрыву отношений с ЕС

Министерство иностранных дел Германии охарактеризовало как "вызывающие удивление" комментарии главы МИД РФ России Сергея Лаврова о том, что Москва готова разорвать отношения с Европейским Союзом.

Об этом заявил официальный представитель правительства Штеффен Зайберт, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"Эти заявления действительно сбивают с толку и непонятны. Я могу только подчеркнуть это", - сказал Зайберт на пресс-конференции в Берлине.

Он также напомнил о высказываниях министра иностранных дел Германии Хайко Мааса, который не исключил новых санкций, но одновременно подчеркнул важность диалога с Россией.

Ранее в пятницу Лавров в эфире программы "Соловьев LIVE", отвечая на вопрос о том, идет ли Россия к разрыву с ЕС, сказал: "Мы исходим из того, что мы готовы".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков позже заявил, что слова Лаврова СМИ цитировали вне контекста, и смысл заключается в том, что Москва хотела бы развивать отношения с Брюсселем, но надо быть готовым к худшему.

В МИД РФ подтвердили настрой на разрыв отношений с Евросоюзом в том случае, если на этот шаг пойдет Брюссель.