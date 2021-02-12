Німецького співака оштрафували на 3 тисячі євро за вечірній виступ сина на сцені

Баварський суд визнав винним фолк-співака у порушенні строгих законів Німеччини про дитячу працю за те, що його 4-річний син виступив з ним на сцені під час вечірнього концерту.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство АР.

Гасфуртський адміністративний суд оштрафував 39-річного Анджело Келлі на 3000 євро за виступ в 2019 році на літньому концерті просто неба разом із його сином Вільямом, який співав "What a Wonderful World". Хлопчик є наймолодшим із п'яти дітей Келлі.

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"Під час цього виступу Вільям простояв не менше 30 хвилин на сцені, де він грав, підспівував і виконував свою власну пісню. Це вважається роботою відповідно до Закону про охорону праці молоді", - заявив суд.

Популярний у Німеччині Келлі заявив на своїй сторінці в Facebook, що подасть апеляцію.

"Для мене, як батька, благополуччя моїх дітей є найважливішим. Вільям ніколи не був зобов'язаний з'являтися з нами на наших шоу. Якщо він зробив це, то тому, що хотів", - написав співак.

Діти віком від 3 до 6 років можуть брати участь в музичних виступах відповідно до законодавства Німеччини протягом двох годин на день - але тільки з офіційним дозволом, і тільки з 8 ранку до 5 вечора. За словами влади, Вільям, якому зараз 5 років, пробув на сцені до 20:20.

Адвокат Келлі засудив вирок суду, заявивши, що інтерпретація "короткої появи на сцені в присутності матері, братів і сестер на концерті його власного батька" як дитячої праці є юридично неправильною і далекою від фактів.