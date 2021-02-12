Немецкого певца оштрафовали на 3000 евро за вечернее выступление сына на сцене

Баварский суд признал фолк-певца виновным в нарушении строгих законов Германии о детском труде из-за того, что его четырехлетний сын выступил с ним на сцене во время вечернего концерта.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство АР.

Хасфуртский административный суд оштрафовал 39-летнего Анджело Келли на 3000 евро за выступление в 2019 году на летнем концерте под открытым небом вместе с его сыном Уильямом, который пел "What a Wonderful World". Мальчик – самый младший из пяти детей Келли.

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"Во время этого выступления Уильям простоял не менее 30 минут на сцене, где он играл, подпевал и исполнял свою собственную песню. Это считается работой в соответствии с Законом об охране труда молодежи", - заявил суд.

Популярный в Германии Келли заявил на своей странице в Facebook, что подаст апелляцию.

"Для меня, как для отца, благополучие моих детей очень важно. Уильям никогда не был обязан появляться с нами на наших шоу. Если он сделал это, то потому, что хотел", - написал певец.

Дети в возрасте от 3 до 6 лет могут участвовать в музыкальных выступлениях в соответствии с законодательством Германии в течение двух часов в день - но только с официальным разрешением, и только с 8 утра до 5 вечера. По словам властей, Уильям, которому сейчас 5 лет, пробыл на сцене до 20:20.

Адвокат Келли осудил приговор суда, заявив, что интерпретация "короткого появления на сцене в присутствии матери, братьев и сестер на концерте его собственного отца" как детского труда является юридически неправильной и далекой от фактов.