"Бориспіль" побудує другу смугу за гроші ЄС

Європейський інвестиційний банк надасть Україні кредит обсягом 270 млн євро на реконструкцію льотньої зони №2 в аеропорту Бориспіль.

Як зазначають у повідомленні українського уряду, це одна з угод, підписаних під час робочого візиту прем’єра у штаб-квартиру ЄІБ в Люксембурзі, пише "Європейська правда".

Міністр інфраструктури Владислав Криклій на своїй Facebook-cторінці деталізував, що угода передбачає у тому числі будівництвосучасної злітно-посадкової смуги, системи руліжних доріжок та іншої необхідної інфраструктури.

Він зауважив, що існуюча штучна злітно-посадкова смуга №2 була введена в експлуатацію ще у 1971 році і вже відпрацювала свій 50 річний ресурс.

"Завдяки реалізації проєкту ми очікуємо збільшити пропускну спроможність аеропорту до 56 млн пасажирів на рік. У тому числі за рахунок підвищення технічного оснащення, конкурентоспроможності підприємства, розширення мережі маршрутів та залучення нових авіаперевізників", - зазначив міністр.

Реконструкція льотної зони здійснюватиметься з урахуванням рекомендацій міжнародних організацій ICAO та IATA при експлуатації великогабаритних літаків.

Пільговий період кредиту складає 3 роки, а період погашення, включно з пільговим періодом – 20 років.

Як вже повідомлялося, ЄІБ також виділить 50 млн євро на закупівлю вакцин для України та сучасного холодильного обладнання для мережі центрів вакцинації.