Університет Оксфорду/AstraZeneca вперше дослідять ефективність своєї вакцини для дітей

Університет Оксфорду та компанія AstraZeneca, які спільно розробили одну із вже затверджених вакцин від коронавірусу, вперше дослідять її дію на дітей та підлітків.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters з посиланням на заяву університету.

Під час випробувань планують дослідити, наскільки ефективна вакцина для груп віком від 6 до 17 років.

Для участі у дослідженні залучать 300 волонтерів, тестова вакцинація перших з них має відбутися вже у лютому 2021 року.

"Хоча більшість дітей відносно менше страждають від коронавірусу і мають менші ризики серйозного перебігу хвороби, важливо встановити безпечність та імунну реакцію на вакцину серед дітей та підлітків, тому що для деяких дітей вакцинація може бути потрібною. Ці нові дослідження розширять наше розуміння щодо того, як можна контролювати поширення вірусу серед молодших вікових груп", - зазначив Ендрю Поллард, професор з дитячих заховрювань та імунітету і головний дослідник у випробуваннях оксфордської вакцини.

Нагадаємо, досі вакцина використовується тільки для дорослих, а в деяких країнах встановили і верхній віковий ліміт 65-70 років, вважаючи, що даних про її ефективність для найстаршої групи недостатньо.

Вакцина Оксфорду-AstraZeneca - остання із трьох, що вже отримали дозвіл на використання у ЄС. Першою у світі її почала використовувати Британія.

Перевагою вакцини вважають її відносно меншу ціну та доступніші умови транспортування й зберігання.