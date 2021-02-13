Университет Оксфорда/AstraZeneca впервые проверят эффективность своей вакцины для детей

Университет Оксфорда и компания AstraZeneca, которые совместно разработали одну из уже утвержденных вакцин от коронавируса, впервые исследуют её действие на детей и подростков.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление университета.

Во время испытаний планируют исследовать, насколько эффективна вакцина для групп от 6 до 17 лет.

Для участия в исследовании привлекут 300 волонтеров, тестовая вакцинация первых из них должна начаться уже в феврале 2021 года.

"Хотя большинство детей относительно меньше страдают от коронавируса и имеют меньшие риски серьезного течения болезни, важно установить безопасность и иммунную реакцию на вакцину среди детей и подростков, так как некоторым детям может потребоваться вакцинация. Эти новые исследования расширят наше понимание о том, как можно контролировать распространение вируса среди младших возрастных групп", - отметил Эндрю Поллард, профессор по детским инфекциям и иммунитету,, главный исследователь в испытаниях оксфордской вакцины.

Напомним, до сих пор вакцина используется только для взрослых, а в некоторых странах установлен и верхний возрастной лимит 65-70 лет, поскольку считается, что данных о ее эффективности для старшей группы недостаточно.

Вакцина Оксфорда-AstraZeneca - последняя из трех, что уже получили разрешение на использование в ЕС. Первой в мире ее начала использовать Великобритания.

Преимуществом вакцины считают ее относительно меньшую цену и более доступные условия транспортировки и хранения.