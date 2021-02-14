У літака DHL після вильоту з Лейпцига відкрився вантажний люк на висоті 1600 метрів

Вантажний літак Boeing 757-200 логістичної компанії DHL майже одразу після злету з Лейпцига змушений був повернутися назад через те, що у нього прямо в повітрі відкрився вантажний люк.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Bild.

"Ми можемо підтвердити, що в літаку DHL UK Air, невдовзі після зльоту в Лейпцигу/Галле по дорозі до Франкфурта, в районі вантажних дверей виникли технічні проблеми", - сказав представник DHL.

Інцидент стався в суботу. Прессекретар Федерального агентства з розслідування авіаційних аварій підтвердив, що літак Boeing 757 розвернувся на висоті 5300 футів (приблизно 1600 метрів) і знову безпечно приземлився після того, як під час польоту відкрилися вантажні двері.

Літак, який був випущений майже 30 років тому, і який раніше використовувався як пасажирський, обстежили спеціалісти, які знайшли "серйозну несправність".

Зазначається, що ніхто на борту не постраждав, а вантаж з літака не випав.