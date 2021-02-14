У самолета DHL после вылета из Лейпцига открылся грузовой люк на высоте 1600 метров

Грузовой самолет Boeing 757-200 логистической компании DHL почти сразу после взлета из Лейпцига вынужден был вернуться назад из-за того, что у него прямо в воздухе открылся грузовой люк.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bild.

"Мы можем подтвердить, что в самолете DHL UK Air, вскоре после взлета в Лейпциге/Галле по дороге во Франкфурт, в районе грузовых дверей возникли технические проблемы", - сказал представитель DHL.

Инцидент произошел в субботу. Пресс-секретарь Федерального агентства по расследованию авиационных аварий подтвердил, что самолет Boeing 757 развернулся на высоте 5300 футов (примерно 1600 метров) и снова безопасно приземлился после того, как во время полета открылись грузовые двери.

Самолет, который был выпущен почти 30 лет назад, и ранее использовался как пассажирский, обследовали специалисты, которые нашли "серьезную неисправность".

Отмечается, что никто на борту не пострадал, а груз с самолета не выпал.