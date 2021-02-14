Італія посилила вимоги для приїжджих з Австрії через нові штами коронавірусу

Італія запровадила більш жорсткі правила перевірки приїжджих з Австрії p метою захисту від поширення нових штамів коронавірусу.

Про це заявив італійський міністр охорони здоров'я Роберто Сперанца, повідомляє "Європейська правда" із посиланням на DW

За його словами, таким чином країна прагне захиститися від південноафриканської мутації, яка шириться в Австрії.

Нові правила, які набули чинності 14 лютого, передбачають, що люди, які провели в Австрії понад 12 годин, - навіть транзитні пасажири - повинні на кордоні пред'явити негативний тест на коронавірус.

Тест має бути зроблений не більш ніж за 48 годин до прибуття на кордон. Уже в Італії подорожні мають відбути двотижневий карантин, після якого треба буде зробити ще один тест.

Раніше повідомлялося, що через поширення мутацій коронавірусу в Чехії та частині Австрії уряд Німеччини ухвалив рішення щодо нових обмежень на в'їзд та контролю на кордонах.

Нагадаємо, Європейський союз затвердив пришвидшену процедуру схвалення вакцин, адаптованих до нових штамів коронавірусу.