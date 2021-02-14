Италия ужесточила требования для приезжих из Австрии из-за новых штаммов коронавируса

Италия ввела более жесткие правила проверки приезжих из Австрии с целью защиты от распространения новых штаммов коронавируса.

Об этом заявил итальянский министр здравоохранения Роберто Сперанца, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

По его словам, таким образом страна стремится защититься от южноафриканской мутации, которая распространяется в Австрии.

Новые правила, вступившие в силу 14 февраля, предполагают, что люди, которые провели в Австрии более 12:00 - даже транзитные пассажиры - должны на границе предъявить отрицательный тест на коронавирус.

Тест должен быть сделан не более чем за 48 часов до прибытия на границу. Уже в Италии путешественники должны отбыть двухнедельный карантин, после которого надо будет сделать еще один тест.

Ранее сообщалось, что из-за распространения мутаций коронавируса в Чехии и части Австрии правительство Германии приняло решение о новых ограничениях на въезд и контроле на границах.

Напомним, Европейский союз утвердил ускоренную процедуру одобрения вакцин, адаптированных к новым штаммов коронавируса.