На парламентських виборах у Косові перемагає опозиція

На позачергових парламентських виборах у Косові, третіх за три роки, після обробки 99,9% протоколів лідирує опозиційний рух "Самовизначення" (Vetevendosje).

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє "Балканський оглядач".

За даними на цей час, "Самовизначення" отримує 48,18% голосів. Лідер цієї політсили Альбін Курті не зміг балотуватися, тому що має судимість за участь у протестах, але планує висувати свою кандидатуру на посаду прем'єра.

"Демократична партія Косова" (Partia Demokratike e Kosovës, PDK) набирає 17,32%. Ця політична сила вперше бере участь у виборах без своїх засновників, експрезидента Хашима Тачі та ексспікера парламенту Кадрі Веселі. Тачі та Веселі - колишні керівники Армії визволення Косова (UCK), і зараз перебувають у в’язниці в Гаазі у зв’язку зі звинуваченням у воєнних злочинах.

"Демократична ліга Косова" (Lidhja Demokratike e Kosovës, LDK), очолювана попереднім прем’єром Авдуллою Хоті, отримує 13,19%.

"Альянс за майбутнє Косова" (Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, AAK), якій очолює експрем'єр і колишній командир Армії визволення Косова Рамуш Харадінай, набирає 7,40%.

Серед сербських партій переконливо перемагає "Сербський список" (Srpska lista), отримуючи 5,27% (хоча за законом партіям меншин не треба долати 5% бар'єр). Цю партію підтримує офіційний Белград.

Явка на виборах склала 47%.

Загалом за місця у парламенті змагалися 1079 кандидатів з 28 політичних сил. Право голосу на виборах мали близько 1,8 млн громадян, у тому числі діаспора, яка могла голосувати поштою.

У парламенті Косова - 120 місць. 100 депутатів обирають за пропорційною системою з відкритими списками на 4 роки з 5-відсотковим прохідним бар’єром. Ще 20 мандатів закріплені за нацменшинами: 10 - за сербами та 10 - представниками інших національних громад.

Після оголошення фінальних результатів, депутати мають створити коаліцію та від неї запропонувати кандидата на посаду прем’єра. Також депутати двома третинами голосів обирають президента.

За 13-річну історію Косова жоден з парламентів не відпрацював повноцінний термін. Нинішні вибори – треті парламентські вибори за останні три роки.

Цього разу підставою для дострокових виборів стало рішення Конституційного суду у грудні 2020 року про незаконність голосування за призначення уряду Авдулли Хоті.