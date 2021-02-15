На парламентских выборах в Косове побеждает оппозиция

На внеочередных парламентских выборах в Косове, третьих за три года, после обработки 99,9% протоколов лидирует оппозиционное движение "Самоопределение" (Vetevendosje).

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает "Балканський оглядач".

По данным на это время, "Самоопределение" получает 48,18% голосов. Лидер этой политсилы Альбин Курти не смог баллотироваться, так как имеет судимость за участие в протестах, но планирует выдвигать свою кандидатуру на пост премьера.

"Демократическая партия Косова" (Partia Demokratike e Kosovës, PDK) набирает 17,32%. Эта политическая сила впервые участвует в выборах без своих основателей, экс-президента Хашима Тачи и бывшего спикера парламента Кадри Весели. Тачи и Весели - бывшие руководители Армии освобождения Косова (UCK), и сейчас они находятся в тюрьме в Гааге в связи с обвинением в военных преступлениях.

"Демократическая лига Косова" (Lidhja Demokratike e Kosovës, LDK), возглавляемая предыдущим премьером Авдуллой Хоти, получает 13,19%.

"Альянс за будущее Косова" (Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, AAK), который возглавляет экс-премьер и бывший командир Армии освобождения Косова Рамуш Харадинай, набирает 7,40%.

Среди сербских партий уверенно побеждает "Сербский список" (Srpska lista), получая 5,27% (хотя по закону партиям меньшинств не нужно преодолевать 5% барьер). Эту партию поддерживает официальный Белград.

Явка на выборах составила 47%.

Всего за места в парламенте боролись 1079 кандидатов из 28 политических сил. Право голоса на выборах имеют около 1,8 млн граждан, в том числе диаспора, которая могла голосовать по почте.

В парламенте Косова - 120 мест. 100 депутатов избираются по пропорциональной системе с открытыми списками на четыре года с 5-процентным проходным барьером. Еще 20 мандатов закреплены за нацменьшинствами: 10 - за сербами и 10 - за представителями других национальных общин.

После объявления финальных результатов депутаты должны создать коалицию и от нее предложить кандидата на должность премьера. Также депутаты двумя третями голосов избирают президента.

За 13-летнюю историю Косова ни один из парламентов не отработал полноценный срок. Нынешние выборы - третьи парламентские выборы за последние три года.

На этот раз основанием для досрочных выборов стало решение Конституционного суда в декабре 2020 года о незаконности голосования за назначение правительства Авдуллы Хоти.