У Косові призначили дострокові вибори після рішення КС про нелегітимність уряду
Виконувачка обов'язків президента Косово Вйоса Османі оголосила про розпуск парламенту та призначила дострокові вибори на 14 лютого.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Балканський оглядач".
Нові вибори стануть третіми парламентськими виборами в Косово за останні три роки.
Рішення про проведення дострокових виборів було прийняте після того, як наприкінці минулого року Конституційний суд Косова визнав незаконним голосування за призначення уряду 3 червня 2020 року.
Уряд на чолі з Авдуллою Хоті отримав підтримку 61 депутата в парламенті Косова зі 120. Але результативне голосування стало можливим завдяки голосу депутата Етема Аріфі, який на той час був засуджений за корупцію і за законом не мав права на депутатський мандат.
Відповідно, КС визначив, що рішення парламенту Косово щодо затвердження уряду не відповідає Конституції, оскільки фактично уряд не набрав більшості голосів.