Послаблення карантину: у Литві відкриваються магазини і салони краси

З понеділка в Литві можуть працювати невеликі магазини з окремим входом з вулиці, салони краси і торгові точки на вулиці.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал Delfi.

Можуть працювати магазини площею не більше 300 кв. м, вхід в які веде з вулиці. У невеликих магазинах повинні обслуговувати одного клієнта, в інших слід розраховувати площу 20 кв. м на одного покупця. Дозволяється вулична торгівля.

Крім того, відкриються квіткові магазини і павільйони, як на вулиці, так на ринках і в торгових центрах.

З понеділка дозволяється надання послуг з контактом більше 15 хвилин (відкриються салони краси, масажні салони, послуги індивідуального навчання). Салони краси можуть працювати і в торгових центрах.

Крім того, дозволені індивідуальні тренування на вулиці - з тренером або інструктором.

Прем'єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте закликала фахівців, які повертаються до роботи, безкоштовно перевіритися на COVID-19, а клієнтів - подумати, чи потрібні їм ці послуги, адже епідеміологічна ситуація в країні ще погана, тому рекомендується уникати непотрібних контактів.