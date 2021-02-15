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Ослабление карантина: в Литве открываются магазины и салоны красоты

Понедельник, 15 февраля 2021, 10:30

С понедельника в Литве могут работать небольшие магазины с отдельным входом с улицы, салоны красоты и торговые точки на улице.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал Delfi.

Могут работать магазины площадью не более 300 кв. м, вход в которые ведет с улицы. В небольших магазинах должны обслуживать одного клиента, в других следует рассчитывать площадь 20 кв. м на одного покупателя. Разрешается уличная торговля.

Кроме того, откроются цветочные магазины и павильоны, как на улице, так на рынках и в торговых центрах.

С понедельника разрешается предоставление услуг с контактом более 15 минут (откроются салоны красоты, массажные салоны, услуги индивидуального обучения). Салоны красоты могут работать и в торговых центрах.

Кроме того, разрешены индивидуальные тренировки на улице - с тренером или инструктором.

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните призвала специалистов, которые возвращаются к работе, бесплатно провериться на COVID-19, а клиентов - подумать, нужны ли им эти услуги, ведь эпидемиологическая ситуация в стране еще плохая, поэтому рекомендуется избегать ненужных контактов.

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