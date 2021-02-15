Уряд Чехії всупереч парламенту повторно запровадив надзвичайний стан

У неділю уряд Чехії знову оголосив надзвичайний стан на наступні два тижні для боротьби з пандемією коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Рішення було прийняте наперекір нижній палаті парламенту, яка відхилила прохання уряду продовжити потужний інструмент, який надає йому додаткові повноваження, необхідні для введення загальнодержавних обмежень та обмеження подорожей та прав людей.

У Чеській Республіці, яка налічує 10,7 мільйона людей, було зареєстровано понад 1 мільйон підтверджених випадків, загинуло 18 143 особи. За даними Європейського центру з профілактики та контролю захворювань, показник 915 нових підтверджених випадків на 100 000 людей за останні два тижні є другим найгіршим з 27 країн ЄС після Португалії.

Країна також стикається зі сплеском швидко розповсюджуваного варіанту коронавірусу, вперше виявленого у Британії, який, на думку вчених, є більш смертоносним, ніж оригінальний вірус. Три найбільш постраждалих регіони Чехії, розташовані на кордоні з Німеччиною та Польщею, знаходяться під повним карантином. Кількість нових випадків на 100 000 жителів за останні сім днів там перевищує 1100.

Незважаючи на жахливу ситуацію, деякі юристи та політики, в тому числі спікер Сенату Мілош Вистрчіл, заявляють, що крок уряду щодо надзвичайного стану порушує Конституцію країни. Уряд заперечує це, заявляючи, що його юридичні радники підтримують таке рішення.

"Я дуже радий, що здоровий глузд переміг", - сказав прем'єр-міністр Андрей Бабіш.

Поточний надзвичайний стан закінчився б у неділю.

Без надзвичайного стану бари, ресторани та кафе могли б знову відкритись у понеділок, сервісний бізнес міг би відновитись, закінчилася б дія комендантської години, а заборона на збір більше двох людей на публіці була б скасована.

Уряд попередив, що обмеження необхідні, щоб епідемічна ситуація не погіршилася і не призвела до колапсу системи охорони здоров'я. Надзвичайний стан продовжили на прохання лідерів усіх 14 чеських регіонів, які заявляють, що у них недостатньо повноважень для боротьби з пандемією.

Бабіш також заявив, що його уряд зустрінеться з опозицією у вівторок, щоб обговорити подальші кроки. Нижня палата все ще має право відхилити крок уряду.