Правительство Чехии вопреки воле парламента повторно ввело чрезвычайное положение

В воскресенье правительство Чехии вновь объявило чрезвычайное положение на следующие две недели для борьбы с пандемией коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Решение было принято вопреки нижней палате парламента, которая отклонила просьбу правительства продлить действие мощного инструмента, который предоставляет ему дополнительные полномочия, необходимые для введения общегосударственных ограничений и ограничения путешествий и прав людей.

В Чешской Республике, население которой насчитывает 10,7 миллиона человек, было зарегистрировано более 1 миллиона подтвержденных случаев COVID-19, погибло 18 143 человека. По данным Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний, показатель 915 новых подтвержденных случаев на 100 000 человек за последние две недели является вторым худшим из 27 стран ЕС после Португалии.

Страна также сталкивается со всплеском быстро распространяемого варианта коронавируса, впервые обнаруженного в Великобритании, который, по мнению ученых, является более смертоносным, чем оригинальный вирус. Три наиболее пострадавших региона Чехии, расположенные на границе с Германией и Польшей, находятся под полным карантином. Количество новых случаев на 100 000 жителей за последние семь дней там превышает 1100.

Несмотря на ужасную ситуацию, некоторые юристы и политики, в том числе спикер Сената Милош Вистрчил, заявляют, что шаг правительства по введению чрезвычайного положения нарушает конституцию страны. Правительство отрицает это, заявляя, что его юридические советники поддерживают такое решение.

"Я очень рад, что здравый смысл победил", - сказал премьер-министр Андрей Бабиш.

Текущее чрезвычайное положение должно было закончиться в воскресенье.

Без чрезвычайного положения бары, рестораны и кафе могли бы снова открыться в понедельник, сфера обслуживания могла бы возобновить работу, закончилось бы действие комендантского часа, а запрет на публичные собрания более двух человек был бы отменен.

Правительство предупредило, что ограничения необходимы, чтобы эпидемическая ситуация не ухудшилась и не привела к коллапсу системы здравоохранения. Чрезвычайное положение продолжили по просьбе лидеров всех 14 чешских регионов, которые заявляют, что у них недостаточно полномочий для борьбы с пандемией.

Бабиш также заявил, что его правительство встретится с оппозицией во вторник, чтобы обсудить дальнейшие шаги. Нижняя палата все еще имеет право отклонить правительственные меры.