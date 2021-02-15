В ЄС хочуть вакцинувати від коронавірусу всіх охочих до кінця літа

Єврокомісар з питань внутрішнього ринку Тьєрі Бретон заявив, що метою ЄС є щепити від коронавірусу всіх охочих громадян до кінця літа.

Як повідомляє "Європейська правда" про це він сказав в ефірі каналу BFMTV.

"Мета чітка: вакцинувати всіх в Європейському Союзі, хто хоче це зробити, до кінця літа", - сказав Бретон.

Для досягнення цієї мети, додав він, ЄС не потрібно більше вакцин, ніж те, що він вже замовив, оскільки протягом декількох тижнів Європа повинна мати у своєму розпорядженні п'ять різних препаратів.

"Менш ніж за рік у нас буде п'ять вакцин, які працюють. Це велике наукове досягнення", - заявив французький комісар.

Однак, додав він, проблема полягає не в науці, а у виробництві, яке потрібно збільшувати.

"Немає питання про будівництво нових заводів, оскільки для будівництва потрібно п'ять років. Ми повинні почати з існуючих заводів, яких у Європі та Швейцарії близько 10", - сказав Бретон.

Комісар додав, що хоче, щоб Європа стала провідним континентом у виробництві вакцин протягом 18 місяців.