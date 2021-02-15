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У Португалії на тлі локдауну хочуть заборонити гучні ремонти у робочі години

Понеділок, 15 лютого 2021, 11:46

У Португалії з’явилася законодавча ініціатива про ліміти на дозволений рівень шуму протягом робочого дня, що може полегшити життя людям, змушеним в умовах локдауну працювати з дому. 

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters.

За чинними правилами, ремонти у квартирах у будні дні дозволені з 8 ранку до 8 вечора, а деякі проєкти окремо отримують ліцензію на роботи у вихідні дні.

Проєктом пропонують обмежити дозволений рівень децибелів протягом робочих годин. 

Потенційною проблемою ініціативи називають те, що у ній йдеться тільки про роботи в приміщенні - але не на будівельних майданчиках, які можуть створювати значний шум для мешканців прилеглих будинків. 

Головними противниками проєкту виступають ремонтні компанії, пояснюючи, що це поставить під питання їхню здатність вчасно виконати зобов’язання перед клієнтами. 


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