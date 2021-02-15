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В Португалии на фоне локдауна хотят запретить шумные ремонты в рабочие часы

Понедельник, 15 февраля 2021, 11:46

В Португалии появилась законодательная инициатива о лимитах на разрешенный уровень шума в течение рабочего дня: это может облегчить жизнь людям, вынужденным в условиях локдауна работать из дома.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters.

По действующим правилам, ремонты в квартирах в будние дни разрешены с 8 утра до 8 вечера, а некоторые проекты отдельно получают лицензию для работы в выходные дни.

Проектом предлагают ограничить разрешенный уровень децибел в течение рабочих часов.

Потенциальной проблемой инициативы называют то, что в ней речь идет только о работах в помещении - но не на строительных площадках, которые могут создавать значительный шум для жителей близлежащих домов.

Главными противниками проекта выступают ремонтные компании, объясняя, что это поставит под вопрос их способность своевременно выполнить обязательства перед клиентами.

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